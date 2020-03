Otro caso de Coronavirus pone en alerta a la Reina Isabel II

Boris Johnson, tiene coronavirus. El Primer Ministro dijo que tiene síntomas leves, incluyendo algo de fiebre y tos persistente, por ende ha decidido ponerse en cuarentena. El mandatario está aislado en su residencia oficial, en el 10 de Downing St. Este caso junto al del Príncipe Carlos, pone en alerta a la Reina Isabel, quien es un paciente de alto riesgo por su edad.

“No tengan duda de que puedo continuar, gracias a la magia de la tecnología moderna para comunicarme con todo mi equipo, liderando la lucha contra el coronavirus”, dijo el mandatario

“Seguiré liderando la respuesta de nuestro gobierno ante el virus por teleconferencia”, dijo Johnson.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri