Así será la vuelta al cole para la princesa Leonor y la infanta Sofía

View this post on Instagram

Leonor and Sofía and their parents King Felipe and Queen Letizia attended the opening of the annual International Classical Theatre Festival of Mérida at the ancient Roman Theatre in Mérida on July 22, 2020😍💖👑 - Leonor y Sofía y sus padres el Rey Felipe y la Reina Letizia asistieron a la inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el antiguo Teatro Romano de Mérida el 22 de julio de 2020😍💖👑 © Gtres, Casa Real & BestImage - #KingFelipe #KingFelipeVI #ReyFelipe #ReyFelipeVI #QueenLetizia #ReinaLetizia #PrincessLeonor #PrincesaLeonor #PrincessofAsturias #PrincesadeAsturias #InfantaSofía #InfantaSofíaofSpain #InfantaSofíadeEspaña ##Spain #España #spanishroyalfamily #spanishroyals #lafamiliareal #lafamiliarealespañola #monarquiaespañola #royals #family #summer #verano