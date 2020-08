El incómodo momento que vivió la princesa Leonor en el que intervino Letizia

La familia real española continúa con su viaje por Palma de Mallorca, pero lejos está de ser un verano ideal para ellos. Tanto Letizia Ortiz como Felipe VI de Borbón tienen un montón de "dolores de cabeza", de los cuáles por supuesto la prensa no hace ojos ciegos, ni oídos sordos.

Por un lado, el mundo se pregunta por el paradero del rey emérito Juan Carlos, que según fue confirmado por la mismísima casa real está en Emiratos Árabes luego de haber abandonado su país natal tras estar bajo sospecha de ejercer negocios de enriquecimiento ilícito.

Por otro, durante sus actividades oficiales, la infanta Sofía sufrió un accidente. De hecho a la joven se la vio caminando con dificultad de la mano de su hermana y con la rodilla vendada, sostenida en muletas. La caída fue provocada por uno de sus primos Urdangarin y devino en que la niña recibiera cinco puntos.

Ahora, gracias a los medios españoles, trascendió un incómodo momento que se vivió durante la segunda jornada de actividad oficial en Palma y que tuvo como protagonista a la princesa Leonor y en el que intervino su madre, Letizia Ortiz.

Junto a Sofía, tuvieron la oportunidad de conversar con algunos niños del centro educativo que visitaron. "¿Qué quieres ser de mayor?", le preguntó una niña a Leonor de Borbón, quien es heredera al trono.

"No lo sé, no lo sé", dijo Leonor, con muchas dudas y titubeando. Fue entonces que Letizia intervino de forma tajante y respondió con un contundente: "Lo que quiere no, lo que debe ser".

Respuesta que dejó en claro que Leonor no tendrá la opción de escoger la profesión que más le guste, sino que por el contrario deberá cumplir con su deber de continuar con el legado de su familia y linaje real.