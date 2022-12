La exmodelo Annie Cardone, en una entrevista a “The Sun” reveló cómo se siente con el paso de los años y se replantea las decisiones que tomó en ese momento.

Annie Cardone, ex modelo y amante de Dodi Al-Fayed

Annie Cardone abandonó a Dodi cuando sospechó que la engañaba con la princesa Diana en 1997. Actualmente se pregunta si la decisión que tomó no influyó en la muerte de ambos ocurrida en París.

Diana muere, al igual que Dodi en la capital parisina y tras sufrir un accidente automovilístico. La ex modelo dice sentir muy mal por la decisión que tomó, tal vez no hubiera habido tan trágico final.

En The Crown, momentios previos a conocer a Dodi Al-Fayed

Annie Cardone dijo: “Si le hubiera dado otra oportunidad, ¿habrían sido diferentes las cosas? ¿Habría cambiado la historia? Y a los interrogantes que se plantea agregó: “Esa es una carga de responsabilidad que siento que tengo”.

Por primera vez la ex modelo relató: “La última vez que lo vi, estaba rogando por otra oportunidad. Él estaba llorando. Estaba sollozando.” “Me decía que me amaba y fue increíblemente difícil verlo así. Todavía me ahogo por eso”, remarcó.

La ex modelo de 57 años, vive en Canterbury y sobre Dodi Al-Fayed recordó: “Era increíblemente sensual, cariñoso y dulce. Fue muy apasionado e intenso”. Destacó que entre ella y la princesa había una superposición, él era muy mujeriego.

Annie Cardone dijo estar molesta cuando descubrió el amor de Dodi con la princesa Diana, pero ahora está contenta por haber vivido esa historia