Laura Noetinger, la argentina que hace los sombreros de Máxima Zorreguieta

Laura Noetinger lo afirma con contundencia y argumenta: “El sombrero es lo más importante de un Outfit, porque está en la cabeza, que es la parte más poderosa de tu cuerpo. Es lo primero que uno ve cuando conoce a alguien. Si tu cabeza está mal vestida podés hacer el ridículo. Por eso, diseñar un sombrero es una gran responsabilidad. Tiene que estar perfecto”, dice en un coqueto piso ubicado frente a la Biblioteca Nacional.

Ella es Modista de Sombreros de Alta Costura, y a quienes desarrollan esta profesión artesanal los llaman “Milliners”. Posa con sus creaciones, verdaderas obras de arte, y explica que comenzó a coser con tan solo 5 años, cuando una mujer que trabajaba en su casa le acercaba retazos de tela y ella daba sus primeras puntadas para vestir muñecas.

Después, a los 15, su abuela la mandó a hacer Corte y Confección a lo de Débora Robredo, que fue modelo en los ‘60. Ella le enseño el sistema de Delego y Lagarrigue. Pero luego, ese universo que ya la había atrapado seguiría expandiéndose. “Me mudé a New York en el ‘96, y en el ‘98 me fui a Londres y viví allí hasta 2006. Empecé a hacer un montón de cursos”, dice quien está en pareja con el empresario Juan Lalor; y es madre de Milagros (27), Lucas (25) y Mateo (21), frutos de una relación anterior.

Laura Noetinger trabajó en Londres con Bruce Oldfield (Diseñador de Lady Di, la reina Camilla, el Jet Set europeo y Princesas árabes). Realizó un curso de sombrerería en el Kensington and Chelsea College y después abrió su propio taller. “Alquilé una oficina atrás del Harbour Club, donde Lady Di jugaba al tenis”, explica, y en ese momento empezaron a llegarle clientas de la High Society inglesa. Se vinculó con los afamados Milliners, Noel Stewart y Jess Collett (Le diseña tiaras a Kate Middleton).

Cuando regresó a la Argentina, Noetinger era una verdadera maestra de un arte que en nuestro país no existía, al menos con los materiales y la confección que ella aplicaba. Llegó y se contactó con el diseñador Fabián Zitta y luego, gracias a la invalorable ayuda de Bárbara Diez, trabajó en equipo con Jorge Ibáñez, Pablo Ramírez y Laurencio Adot.

Diseñó sombreros para Mirtha Legrand, Susana Giménez, Delfina Blaquier (Mujer del polista Nacho Figueras), a quien le realizó una pieza para que luzca en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. “La clave de un buen sombrero es que no pese y que te lo puedas sacar sin despeinarte. Por eso uso solo materiales importados. Cuando está bien hecho, el sombrero no te pesa, te olvidás de que lo tenés puesto. Mis sombreros cuestan entre 200 y 1000 dólares. Depende de los materiales y la confección. Lo más difícil es el adorno final, porque es el que le da el equilibrio”, afirma.

Laura Noetinger tiene de clienta nada más ni nada menos que a la Reina Máxima de Holanda. “Le hice un tocado y un sombrerito. También dos piezas más que no se han visto públicamente. Llegué a ella por la maquilladora Marina Lanusse, una gran amiga que me encontré en un supermercado de Pacheco. Me dijo que la iba a maquillar a Máxima cuando ella, que todavía era princesa, vino de visita a Buenos Aires. Le di fotos de mis creaciones para que le acercara a Máxima y ella eligió una pieza. Muchos lo llamaron ‘Fascinator’, pero yo prefiero denominarlo ‘Tocado’. Y las demás piezas se las obsequié de regalo para un cumpleaños. Siempre me manda tarjetas de agradecimiento. Ella me expresó de puño y letra que no podía creer que en la Argentina alguien hiciera lo que yo hago. Máxima en Holanda tiene su propia diseñadora de sombreros, se llama Fabienne Delvigne”, afirma.

Laura Noetinger se siente agradecida. “Traje a la Argentina el sombrero de Alta Costura, elegante, distinguido, diseñado para cada mujer en particular”, dice. Entre sus sueños imposibles figuran haberle podido diseñar sombreros a Dita Von Teese, bailarina de burlesque que fue mujer de Marilyn Manson; a Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. Aunque está a tiempo de cumplir un deseo, el de crear algo para Lady Gaga, que tiene como Milliner oficial a Philip Treacy. “Tengo discípulas increíbles en el país y en todo el mundo. Mi misión cumplida fue divulgar este maravilloso oficio en la Argentina”, concluye.

