Sarah Ferguson, duquesa de York, ha sido diagnosticada con cáncer de mama, pero se informa que el pronóstico de la enfermedad es "bueno", según ha anunciado el servicio de prensa de la realeza británica.

En declaraciones transmitidas por el canal de televisión Sky News, un portavoz de la ex esposa del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, reveló que "Sarah, la duquesa de York, fue diagnosticada recientemente con una forma temprana de cáncer de mama detectada durante una mamografía de rutina". Añadió que se le recomendó someterse a una cirugía, la cual se llevó a cabo con éxito.

Sarah Ferguson

La misma fuente informó que la duquesa está recibiendo la mejor atención médica y sus médicos le han asegurado un buen pronóstico. Actualmente, se está recuperando junto a su familia.

La Duquesa de York hablará en los próximos días sobre su diagnóstico de Cáncer de mama

Se mencionó que la duquesa desea expresar su inmensa gratitud a todo el personal médico que la ha apoyado en los últimos días, así como al personal responsable de realizar la mamografía que detectó la enfermedad, la cual no presentaba síntomas. Además, considera que su experiencia destaca la importancia de someterse a pruebas regulares.

A sus 63 años, la duquesa ya se encuentra en su hogar en Windsor, junto a su familia. Según amigos cercanos, fue dada de alta hoy del hospital Rey Eduardo VII de Marylebone, en el centro de Londres. Han confirmado al Daily Mail que su pronóstico es favorable debido a que el cáncer de mama fue detectado a tiempo.

Se espera que la duquesa hable sobre su diagnóstico y tratamiento en un próximo episodio de su podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah", que se emitirá mañana.