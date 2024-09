La reina Letizia es una de las integrantes de la realeza que siempre es noticia. El pasado lunes 16 de septiembre, la mujer de Felipe VI sorprendió a todos con un look "low cost" que rescató de su placard para la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real.

Letizia Ortiz

Letizia Ortiz se llevó todas las miradas con un vestido negro con escote en V de la marca H&M, con un valor de menos de 50 euros. Pero la reina no siempre vivió como miembro de la realeza española, sino que en un momento de su vida fue una joven universitaria que no tenía ni casarse y, mucho menos, ser un referente de la moda y de España por su rol como reina.

Letizia Ortiz y Felipe VI

Una excompañera de la universidad de Letizia Ortiz habló para un medio español llamado "La Revuelta" de David Broncano. Con pocas semanas en el aire este programa está tomando muy buena audiencia española y, una de sus invitadas, fue una mujer que formó parte de la juventud de la reina.

Una excompañera de la Letizia Ortiz reveló detalles inéditos de la reina

En el programa "La Revuelta" estuvo en el público Piedad, una excompañera de la reina Letizia en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sergio Bezos presentó a esta mujer, "Hay una chica que estudió con la Reina".

Fue en ese entonces cuando David Broncano le dijo: "Danos algún dato de la reina en esa época. ¿Era aplicada? ¿Subrayaba?". Piedad contestó. "Mucho, mucho, no le hacía falta subrayar", exclamó respecto a lo buena estudiante que fue Letizia Ortiz en su época universitaria.

Se conocieron detalles de la vida universitaria de Letizia Ortiz

El conductor le repreguntó: "¿Pero copiaba?", la excompañera de la reina contó "Era muy guapa, era muy lista, y no lo digo de coña. Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas. No sé si estoy va va a salir o no...".

Luego, Piedad reveló: "Hemos bebido juntas, pero sé que, cuántas más cosas cuente, esto no va a salir". Broncano le preguntó "¿Qué tomaba?" y la mujer contestó "Como teníamos todos poco dinero, pues tipo calimocho, cerveza y eso. Normalmente, bebíamos en pisos de compañeros y eso".

Piedad agregó que: "Una vez nos emborrachamos viendo un mitin del PP con Aznar cuando cerraba campaña". Un periodista español, Pedro Jota Fernández, hizo un resumen de lo que habló esta mujer en "La Revuelta" para su cuenta de Tik Tok. Sin dudas, Piedad dio detalles de Letizia Ortiz que sorprendieron a los ciudadanos españoles.

C.S.