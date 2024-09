El reciente titular de la revista Lecturas ha encendido nuevamente las alarmas en torno a la relación entre Letizia Ortiz y Felipe VI. La portada de la publicación catalana, que ha acaparado la atención mediática, no se anda con rodeos: "Letizia apartada de la familia del Rey".

Esta afirmación, cuidadosamente redactada, subraya una realidad cada vez más visible: aunque sigue siendo parte de la Familia Real de manera oficial, Letizia parece haber sido excluida del entorno más cercano a la Casa de Su Majestad. Las señales de un divorcio de facto entre los reyes son cada vez más claras, alimentadas por un contexto cargado de gestos y símbolos que apuntan a una separación no formalizada, pero evidente a los ojos de todos.

Las pruebas del divorcio de facto entre Letizia Ortiz y Felipe VI

Una de las pruebas más contundentes que Pilar Eyre, la cronista que destapó esta información, utiliza para fundamentar su afirmación es una imagen de Felipe y su hermana Cristina, captada durante una boda a la que asistieron juntos. Esta fotografía es especialmente significativa porque muestra a los dos hermanos juntos en público por primera vez en más de una década, y no solo eso, sino que lo hicieron con una actitud que recuerda los tiempos más felices de la familia Borbón. Ambos aparecen visiblemente cómodos, sonrientes y en el centro de todas las miradas, un contraste marcado con la ausencia de Letizia en el evento.

Felipe VI y la infanta Cristina - X

El detalle crucial: Cristina ocupó el lugar que, en otras circunstancias, habría correspondido a Letizia. Esta exclusión física y simbólica refuerza la percepción de que la reina ya no forma parte del núcleo duro de Zarzuela. Eyre subraya que esta aparición no fue fortuita, sino cuidadosamente planificada para transmitir un mensaje claro al público y a los medios: la unión de Felipe con su hermana, y la ausencia de su esposa, no es casualidad.

Aunque la Casa Real no ha confirmado un divorcio formal, el reportaje de Lecturas insinúa que Letizia Ortiz y Felipe VI habrían alcanzado un acuerdo de separación "de facto", similar al de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Este pacto permitiría evitar el escándalo internacional que generaría un divorcio legal, mientras que la ex presentadora aceptaría mantenerse en un segundo plano, apareciendo solo en eventos oficiales junto al rey o en actos que presida su hija Leonor, heredera al trono. Este "divorcio sin papeles" es la solución para mantener las apariencias ante el público, pero dejando claro que la separación entre ambos es real.

AM