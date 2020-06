Una joven de la familia real del Emirato Árabe de Dubai quiso escapar y se desconoce su paradero

Sheikha Maitha Maktoum envió un video a David Haigh, británico defensor de los derechos humanos, en el que confesó su plan de escape y advirtió que si la descubrían, sería asesinada. La joven es miembro de la familia real extendida de Dubai, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, pertenece a La Casa de Al Falasi y, desde que documentó su intención de huir, no se supo más nada de su paradero.

"Estoy pensando en irme esta noche. ¿Por qué? Porque no puedo soportarlo, simplemente no puedo soportarlo. Estoy harta de mis padres y creo que me iré en unas horas. Si me atraparan, sería asesinada", expresó la joven en la grabación publicada por 60 minutes, un programa de televisión australiano que hizo público el pedido de ayuda de la protagonista desaparecida.

David says Princess Maytha’s escape bid failed, and he lost contact with her late last year. Her whereabouts are now unknown. #60Mins pic.twitter.com/7pLAdYVP0U