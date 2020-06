Meghan Markle y Harry denunciaron ser acosados en su casa de Los Ángeles

El príncipe Harry y Meghan Markle transitan la cuarentena por el Covid-19 en Los Ángeles, donde actualmente residen junto a su hijo Archie. La pareja, que abandonó oficialmente sus deberes con la Corona Británica en marzo pasado, ahora busca encontrar su camino fuera del abrigo de los títulos oficiales. Claramente su cruzada los ha convertido en las personas más buscadas, y el interés periodístico por ellos creció notablemente.

Sin embargo, y lejos de alcanzar la tranquilidad que tanto buscan, la pareja debió acudir por estas horas a la policía después de sentirse acosados por unos drones que habrían intentado sobrevolar su mansión de Beverly Hills.

De acuerdo a los informado por el medio estadounidense The Daily Beast, Meghan y Harry "no saben a ciencia cierta quién está detrás de esos drones. Sin embargo, creen que serán fotógrafos. Aunque no lo han podido confirmar".

Según el mencionado medio, los duques de Sussex están aterrados de que se confirme que los fotógrafos han invadido su intimidad.