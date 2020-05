Cómo será la intervención a la que se someterá Madonna

Madonna confirmó que se someterá a un tratamiento regenerativo debido a la lesión condral que padece y por la que debió suspender alrededor de quince shows en su última gira. Se trata de una pérdida de cartílago en la rodilla que le provoca unos dolores inexplicables, y por la que pasó hasta seis horas de rehabilitación diarias.

En díalogo con CARAS DIGITAL, el Dr. Milton Federico Díaz del Río (M.N 152980) explicó las diferencias entre una rodilla sana y una con lesiones condrales: "Abajo del cartílago articular está el hueso, si este se gasta o lastima, al caminar genera mucho dolor porque no hay nada que lo amortigüe".

Según el especialista en Ortopedia y Traumatología, las causas de una una lesión condral u osteocondral (tanto del cartílago como del hueso que está abajo) pueden ser traumáticas o degenerativas. "Es decir, que puede pasarle a una persona de 25 años que por ejemplo juega al rugby y se rompió los ligamentos cruzados o meniscos, como a una de 65 años con sobrepeso que desgastó su cartílago de la rodilla", explicó.

Respecto al nivel de gravedad, el traumatólogo agregó: "Dentro de esta afección hay cuatro grados: la fase uno y dos se pueden tratar de forma conservadora, o sea no quirúrgica, con kinesiología, bajando de peso y evitando el impacto de la rodilla. Los estadíos tres y cuatro son quirúrgicos porque generan mucho dolor y limitación de la función. Hay varios tratamientos disponibles".

"Pero aún así es todo un reto porque el cartílago muerto no se regenera, ya que es avascular, no tiene irrigación sanguínea. Por ende no se cura solo. Las opciones terapéuticas varían si se trata de un paciente de edad avanzada o de uno joven. En el primer caso, si el defecto es grande puede optarse por un reemplazo articular de la rodilla, científicamente una artroplastía de rodilla. En cambio en una persona joven hay que evitar las prótesis porque se aflojan por el exceso de uso", continuó el médico.

Díaz del Río también habló y describió cuáles son los tratamientos disponibles para este tipo de lesiones y en qué consiste cada procedimiento a realizar:

"MICROPERFORACIONES: Se basa en hacer pequeños agujeros en la zona sin cartílago para reactivarla e irrigarla, con el objetivo de atraer células madre que puedan formar un tejido similar al cartílago. Como el cartílago no se regenera, lo que se forma en este caso se denomina fibrocartílago.

MOSAICOPLASTIA: Se procede a extraer un pedacito de cartílago y hueso sano de una zona de la rodilla que no se somete a carga y luego se lo transporta a la zona lesionada.

TRANSPLANTE DE CONDROCITOS: Esto es básicamente poner un extendido celular de condrocitos (células que forman cartílago) en la zona lesionada. Es una intervención difícil desde el punto de vista del procedimiento, ya que pueden morir condrocitos, pero es la opción más tecnológica y más efectiva", explicó el profesional de la salud a este portal.