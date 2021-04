Andrea Taboada no se pudo mover en LAM: conocé el doloroso motivo

Andrea Taboada condujo LAM en reemplazo de Ángel de Brito, quien está aislado hace una semana por mantener un contacto estrecho con un positivo de coronavirus.

Pero la periodista reveló que haría su trabajo sentada por un doloroso incidente doméstico que vivió en su casa durante el miércoles por la noche. "Anoche, entre escuchar el discurso del presidente, revisar el celular y tratar de comer algo sufrí un accidente. Se me cayó un plato, justo yo que soy tan prolija, me pegó en el pie y me cortó una vena", contó Andrea Taboada en el programa de El Trece.

"Había sangre, sangre, sangre. Mucha sangre. Bueno, me limpié mucho con agua oxigenada y es muy molesto, pero vine. Se cayó el plato y se me clavó en el pie, terrible", agregó.

De Andrea Taboada a Pía Shaw: por qué las "angelitas" conducen LAM

Las angelitas ocuparon el rol de Ángel de Brito después de que el conductor anunciara su aislamiento preventivo.

"Me voy a aislar preventivamente. Estuve anoche con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles compatibles", dijo el periodista en sus redes.

"Yo me siento perfecto por ahora. Me hisopé ayer casualmente, y el resultado fue negativo", aseguró Ángel y acto seguido mostró los resultado oficiales de su estudio.

AM