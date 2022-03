Ángel de Brito prepara el terreno para su regreso a la televisión y, desde sus redes sociales, se encarga de repartir algunas primicias del ambiente televisivo.

Esta vez, el conductor de LAM dedicó un especial post a Mariana Fabbiani, amiga y colega, y anunció que volverá a la televisión este 2022. "Qué alegría que vuelvas a la tele", expresó el líder de LAM en su Insta Stories. "Por muchos más años de amistad y risas", añadió.

Ángel de Brito fue uno de los compañeros de la conductora en RSM y quien la acompañó durante varios años de su carrera televisiva.

Ángel de Brito confirmó el regreso de Mariana Fabbiani a la televisión

Uno de los últimos programa que hizo Fabbiani fue Lo de Mariana, un magazine que se emitió en los mediodías de Canal Trece pero que no tuvo la repercusión que esperaban.

En ese momento, se dijo que existía tensión en el ciclo entre la conductora y Christophe Krywonis, el chef que se encargaba de agasajar a los invitados.

En "Intrusos" revelaron que para Mandarina, la productora detrás del programa de Mariana Fabbiani, la participación del chef implica un problema de presupuesto: "Es uno de los sueldos más caros de la televisión, y en función de la relación entre lo que cobra y los minutos que sale al aire, no tiene desperdicio. Cocina un huevo poché con suerte porque no hay tiempo, y eso pone en evidencia una interna”.

El mensaje de Mariana Fabbiani antes de dejar la TV

En medio de estos comentarios, Mariana Fabbiani se despidió de su programa antes de lo previsto y fue Ángel de Brito, que volvió con LAM en su horario habitual.

En ese entonces, la rubia se despidió del ciclo pero también compartió un picante mensaje.

“Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, dice el fragmento y , como epígrafe a la foto, agregó: "Te la dejo picando”.