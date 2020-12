Angel de Brito convocó como "angelita" a una enemiga de Yanina Latorre

¿Se vendrá un nuevo escándalo en "Los Angeles a la Mañana"?, hace instantes en el cierre del programa Angel de Brito anunció que la invitada para hacer de angelita durante la próxima semana será nada menos que Gladys "la Bomba" Tucumana quien en los últimos días tuvo un ida y vuelta furioso y de violeta escalada con Yanina Latorre. ¿Qué pasará cuando se vean las caras?

Durante este semana YanI argumentó que el hijo de la cantante tropial había estado en una fiesta lejos de tener aislamiento y pidió que lo suspendan del "Cantando" como lo hicieron con su hija Lola cuando asumieron todos que ella también había participado en una fiesta, aunque su madre la defendió diciendo que nunca se había bajado de su auto. Entonces Gladys mandó un audio muy fuerte al programa diciendo: "que vaya al ginecólogo" por Latorre y otras cosas más a lo que Yanina respondió con dureza...

“A Lola la producción del ‘Cantando’ le dijo que no podía pisar el piso por quince días, a mi hija la bardeó el país y ahora no dicen nada ¡Dejate de joder! ¿Este pibe cuántos años tiene? Y la madre del Bombito fue la primera que dijo que a Lola la tenían que echar ¡Me voy a vengar hasta el día que me muera! ¡Ojalá que a tu hijo lo echen! Que además estás ahí gracias a él porque la rompe”.

La semana que viene se verán las caras y seguramente algo pasará o se amigarán o la guerra se desatará...