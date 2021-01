Ángela Leiva será angelita: "Es un privilegio"

Como lo hace todas las semanas, ya que varias de sus "angelitas" están de vacaciones como Yanina Latorre, Angel de Brito confirmó en medio de su programa "Los Ángeles a la Mañana" quien será la nueva panelista que estará junto a él y el resto de las periodistas. Se trata de Ángela Leiva quien este viernes disputará a las 22:30 la final del Cantando 2020 y quizás estrena, si el público la acompaña, su título de campeona.

Ante el anuncio, CARAS Digital se comunicó con Ángela para saber cómo se sentía ante la invitación, y la participante del concurso de eltrece contó sus sensaciones: "Me toma de sorpresa, me encanta la invitación, yo tengo un cariño especial por Ángel, él hizo mucha fuerza para que esté en el Cantando y me ayudó mucho, siempre me tiró buena onda. Para mi que él me haya elegido, es algo maravilloso aunque no deja de ponerme algo nerviosa", comenzó contando y siguió...

"Sin duda que Ángel me convoque es un privilegio que pocos y pocas han tenido, así que lo tomo así, como un verdadero privilegio. No sé de qué voy a hablar (se tienta y se ríe). No me veo hablando de la vida de los demás como hacen en el programa, al fin y al cabo es un ciclo periodístico de espectáculos así que será una nueva experiencia que la encararé con mucho profesionalismo como todo lo que hago y con una gran responsabilidad", cerró.

La reina del Cantando

Dueña de una voz que se nutre de su encanto, Angela o “La Reina” como la llaman sus fans, canta desde que tiene uso de razón. En plena adolescencia, ganó el concurso “Pasión Canta” que transmitía “Radio Pasión”, gracias a la gente que votaba por mensaje de texto. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso. Dice que su vida cambió en un doscientos por ciento y empezó a vivir de lo que le gustaba.

En su casa rodeada de mucho verde, recibió a CARAS para hablar de su vida, su participación en el Cantando 2020 y la difícil etapa que atravesó por ser víctima de violencia de género de parte de un hombre que fue su pareja y representante.

Este año lanzó su séptimo disco titulado, “La Reina”, y para ella fue algo muy especial. “Marcó una etapa muy linda de mi carrera. ‘La Reina’ es un apodo que creo mi público. Lo acepté y lo corono poniéndole ese nombre a mi disco, que tiene entre otros temas ‘Lo Que me Hizo Usted’, una canción ‘al hueso’”, dice Angela, quien tenía prevista una gira por Estados Unidos y una agenda de shows completa hasta fin de año pero todo se suspendió por la pandemia.