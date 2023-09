Estefi Berardi había anunciado este miércoles en sus redes sociales que a la tarde, en "Poco correctos" iba a revelar el nombre de una actriz que también está sufriendo las consecuencias de haberse operado con Aníbal Lotocki.

"Nueva denunciante famosa contra Lotocki. Te lo cuento 17hs por elTrece", prometió la bailarina. Y cumplió.

Estefi Berardi.

La otra famosa, víctima de Lotocki

"Una famosa, muy amiga de Carmen Barbieri hoy decidió denunciar a Aníbal Lotocki y va a romper el silencio, porque es una víctima más", comenzó diciendo Estefi Berardi en el programa. Y continuó: "Me dijo: 'Él casi me mata de la infección que me provocó. Fui una de las primeras en atenderse con él".

Luego, la panelista indicó que la famosa le contó que hoy tiene problemas en las plaquetas y el viernes tiene que ir al médico. "Estoy hablando de Sandra Domínguez", afirmó.

Sandra Domínguez y Carmen Barbieri.

"Se súper asesoró con abogados, va a ir con todo a la justicia. Lo quiere ver preso", aseguró después Estefi Berardi.

Por su parte, el Pollo Álvarez, le mandó un saludo a la actriz y manifestó el deseo de que pronto esté allí la actriz para contar lo que está viviendo.

Sandra Domínguez supo llegar a la cima de la fama en la década de los 80's, época en que se dedicó a la actuación plenamente.

Uno de los programas que la tuvo como protagonista fue "Matrimonios y algo más", un gran éxito de esa época.

Sandra Domínguez en "Matrimonios y algo más".

Sandra Domínguez en "Matrimonios y algo más".

Según Estefi Berardi, Sandra Domínguez contará en persona los detalles de su experiencia luego de ir nuevamente al médico.

Es así que salió a la luz el nombre de otra víctima de Aníbal Lotocki que hoy sufre lo mismo que muchas de sus colegas.