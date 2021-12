Aseguran que Fabián Doman se fue del cumpleaños de Ana Rosenfeld porque invitó a su ex

Fabián Doman vivió un incómodo momento en el cumpleaños de Ana Rosenfeld. Tal como informó Yanina Latorre en LAM, el periodista se fue del festejo de su amiga cuando vio a Laura de Lillo, su ex pareja.

."Doman me dijo 'yo me sentí traicionado. Ana me tendría que haber avisado. Ellas se conocieron por mí'", contó la periodista en el programa sobre la situación de la que fue testigo.

Al parecer, a Fabián Doman le molestó que la empresaria quiera sacarse fotos con él. "Quería cartonear con Doman, porque a ella le suma mucho", dijo Yanina.

Fabián Doman quiso evitar el cruce con Laura de Lillo.

Los motivos de la separación de Fabián Doman y Laura de Lillo

Fabián Doman y la empresaria Laura de Lillo realizaron su unión civil en 2019 pero, al año de esta decisión, se separaron.

"Seguimos siendo amigos, Laura es una gran persona", fue la respuesta del conductor sobre esta ruptura en la que no hubo terceros en discordia.

Tanto esta separación como la anterior, tuvo un denominador común y fue el trabajo intenso de ambos: ella por sus viajes de negocios y él por su labor en la radio y la televisión. Laura tiene la representación en el país de la marca Fendi y otras firmas de primerísimo nivel y tiene un local de muebles de estas reconocidas marcas internacionales.

Fabián Doman y Laura de Lillo hicieron una unión civil en 2019.

Fabián y Laura se conocieron en una Gala de la revista CARAS y el flechazo fue mutuo. Luego de un tiempo de estar de novios, decidieron pasar por el registro civil y de esa manera rubricar su amor.

Si bien al principio la relación fue muy buena, el desgaste por los tiempos de trabajo de cada uno hicieron naufragar al matrimonio.