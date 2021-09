Bake Off: aseguran que hay mala onda entre dos de los jurados

Bake Off es la nueva apuesta de Telefe que, después del éxito de La Voz Argentina y Masterchef Celebrity, retomará uno de sus clásicos en la pastelería.

El show se verá todos los días a partir de las 22.30 y tendrá un grupo de selecto jurados integrados por Pamela Villar, Damián Betular y Dolli Irigoyen, quien ocupará el lugar de Christophe Krywonis.

Pero antes del debut de este certamen, en Intrusos revelaron parte de la interna que se vive por una "pelea de cartel" entre los magistrados.

" Dolli, es tan querida…pero mal llevada cuando quiere…y Betular ya no es el mismo, es una estrella tras su paso por ‘MasterChef’”, disparó Rodrigo Lussich en Intrusos.

"Cuentan desde las grabaciones que tienen esa pica de quién habla más, quién se destaca más. Una Dolli que no fue titular en ‘MasterChef’ pero acá tiene su estrellato, y luego Betular que ha crecido mucho en su carrera”, disparó el conductor quien dejó entrever una guerra de egos en el concurso que conduce Paula Chaves.

Cuál es el premio que se llevará el ganador de Bake Off

La fecha de estreno para Bake Off será el próximo 13 de septiembre a las 22.30 y contará con algunos requisitos para evitar el fraude del que acusaron a Samanta Casais, durante la emisión de 2020.

"Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder", contó Dolli Irigoyen sobre la posibilidad de que exista un candidato que no sea amateur en el programa.

En relación al premio que se llevará el ganador, se informó que será el monto recibido por el ganador de la edición 2020 del reality por duplicado y más que lo que se llevó Gastón Dalmau tras ganar “MasterChef Celebrity 2”: un millón y medio de pesos.

