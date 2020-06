Bake Off: Otro escándalo deja en jaque al exitoso programa

View this post on Instagram

Les dejo un poco de lo que fue este increíble fin de semana a puro chocolate 🍫❤ Prometo que voy a subir el resto de las fotos de toda la tremenda producción que hicieron 😍 pero no queria dejar de destacar las risas y buenos momentos que pasamos todos, sumados a la invaluable experiencia de aprender todos los tips, secretos y técnicas de la chocolateria de vanguardia de la mano de un genio como #matiasrisepatissier Sinceramente gracias 😊😁❤ Agradezco también a la gente del Hotel Riviera que nos mimaron todo el fin de semana con su amabilidad y predisposición ❤. A #informativohoy por las notas y difusión. A #guillermoestebanfotografia por las divinas fotos que saco de la clase de ayer que en breve estaré subiendo 😉 Y a toda la gente de San Antonio Oeste, Las Grutas, Viedma, Carmen de Patagones, Río Colorado, Lamarque y Gral. Conesa que nos acompañaron con muchísima predisposición y cariño este fin de semana 😍 Para los que se quedaron con las ganas y los que quieran reincidir 😉 les cuento que Matías vuelve en marzo a enseñarnos a los huevos de pascuas mas novedosos y muchas cosas más! 😱😱😱