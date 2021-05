Barby Silenzi atacó a una participante de La Academia: "Se hace la linda con El Polaco"

Antes del inicio de La Academia, Barby Silenzi protagonizó un nuevo escándalo. La pareja de El Polaco apuntó contra Julieta Puente y la acusó de "provocar" al cantante.

Durante el programa La previa de La Academia, la bailarina admitió que la influencer "se había hecho la linda" con su pareja.

Julieta Puente

"Hay una que se hizo la linda. No, tiene novio la chica, le hizo como un juego, vamos a no sé cardio”, dijo en relación al ciclo "Cardio de la felicidad" que hace la instagramer.

"Es buena onda, pero no me gustó lo del cardio", agregó luego.

La picante respuesta de Julieta Puente a Barby Silenzi

Lo cierto es que la misma Julieta Puente le respondió a Barby Silenzi, tras estas declaraciones.

"Lo invité al Polaco al ‘cardio de la felicidad’, pero cómo ella no lo conoce no sé que cardio habrá interpretado. Ese cardio que interpretó ella me lo da mi novio todos los días, no necesito del Polaco”, disparó.

AM