Carlos Carrascosa se refirió al documental de María Marta García Belsunce, en Netflix

El 27 de octubre de 2002 en el barrio cerrado "El Carmel", ubicado en Pilar, la socióloga María Marta García Belsunce fue asesinada y hace pocos días atrás, 18 años después, Netflix estrenó un documental que ya está entre los más vistos de la plataforma, llamado "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", que justamente relata los hechos ocurridos sobre la trágica muerte de la mujer. Luego de la gran repercusión que tomó el film, Carlos Carrascosa, quien fue su marido, habló sobre el estreno y reveló que tardaron tres años en convencerlo para realizar el documental.

"Veo un interés de muchísimos jóvenes, gente que en esa época no tenía ni 15 años y que ahora está viendo todo esto como una novela”, comenzó contándole a a Pablo Duggan y agregó: “La verdad, tres años tardaron en convencerme de hacer el documental. Yo no quería hacerlo pero hubo una necesidad de contar lo que pasó; que no sé si se logró. Me parece que es bastante imperfecto en mostrar la realidad. Evidentemente, está hecho con una intención comercial, por lo que deja un montón de incógnitas sin resolver de las que no estoy de acuerdo”, dijo algo disconforme con el producto.

Finalmente, Carrascosa contó cómo continuó su vida tras el homicidio de su mujer: "Por supuesto que la extraño muchísimo en muchos momentos de mi vida. A veces, pienso qué me hubiera dicho María; me hubiera retado, me hubiera aplaudido", expresó y disparó contra el fiscal de la causa, Diego Molina Pico. "Él es el principal culpable de que no se sepa quién fue el autor del asesinato. Si hubiera empezado a variar las líneas de investigación, seguramente se hubiera llegado a otro destino. Hubo presiones políticas, cuestiones de soberbia”.