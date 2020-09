Cristian \"Ogro\" Fabbiani confesó que perdió un contrato millonario por Victoria Vanucci

Cristian "Ogro" Fabbiani logró su notoriedad mediática gracias a polémicos romances. En un inicio, estuvo en pareja con Amalia Granata, con quien tuvo a Uma, y un corto matrimonio con Victoria Vanucci.

Aunque la relación no terminó de la mejor manera, el ex deportista revivió en PH una anécdota que involucra a la ex de Matías Garfunkel. "Perdí un contrato millonario, de cuatro millones de euros por amor. Estaba entre ganar esa plata en Ucrania o volver a Carlos Paz para que ella haga su teatro", dijo. "A ella no le gustaba la ciudad que íbamos a vivir y nos volvimos", agregó.

Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff si se arrepentía de esa decisión, el ex futbolista aseguró: "Nunca. Todo lo que yo hago lo hago convencido. En ese momento estaba casado, me casé por algo y bueno, fue así la decisión".

"Ogro" y Vanucci se casaron en 2012 pero se separaron poco tiempo después en medio de denuncias por violencia de género y declaraciones cruzadas. "Para mí, ella se casó para tener fama. Antes de estar conmigo ella no era conocida. De última me hubiera pedido que la ayudara a tener un poco de prensa y listo”, confesó en una antigua entrevista.

“No sé si me traicionó: me metió los cuernos, seguro. En realidad, yo creo que a la gente se la conoce cuando te peleás, no cuando está todo bien”, añadió en ese entonces.