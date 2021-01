Dani La Chepi en MasterChef: ¿la nueva Belu Lucius?

Luego de confirmar a Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Gastón Dalmau y Juanse, el líder de "Los Ratones Paranoicos" ahora desde Tefele anunciaron la nueva figura que será participante de MasterChef Celebrity que tendrá su segunda edición este año. Se trata de la actriz, comediante e influencer, Dani La Chepi quien acaba de firmar su contrato.

Si bien aún la primera temporada del ciclo que conquistó a los argentinos durante el 2020 aún no terminó y la gran final será el domingo 17, ya desde la producción comenzaron rápidamente a cerrar los próximos concursantes que serán los competidores de la nueva edición que contará con la misma cantidad de participantes.

"Yo me llevó bien con la cocina, el problema lo tiene la cocina conmigo. Me motivan los desafíos como no se nada de cocina ni sé cocinar me motiva aprender y me entusiasma mucho ingresar al programa", contó la flamante participante quien podría ser la nueva Belu Lucius ya que ambas tienen mucho en común, de hecho Dani tiene más de 2,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

MasterChef Celebrity todos los confirmados

Carmen Barbieri, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Candela Vetrano, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Carola Reyna, mujer de Boy Olmi, Nico “Tacho” Riera y Gastón Dalmau son todas las celebridades que participarán de este certamen. El éxito de Telefe es rotundo y por eso desde hace unas semanas se conocía que la producción del ciclo estaba trabajando intensamente para la nueva entrega.

Al firmar su contrato Carmen decía: "Cocinar es dar amor, es decirle te quiero, te aprecio, a una persona a la que le cocines y se te cocinas a vos misma es un mimo y un decirte te quiero a vos misma".

MasterChef Celebrity 2020 está llegando al final y los televidentes ansían por saber quién será el ganador. Este domingo 17 de enero se conocerá quien será el que se llevará el premio de un millón de pesos.