Brenda Asnicar y el Duki hicieron un gran anuncio que sorprendió a sus fans

Luego de que tanto el Duki como su pareja Brenda Asnicar se contagiaran a destiempo, él primero y ella después de Coronavirus, finalmente volvieron a reencontrarse en la casa de ella y compartieron una dulce foto en donde se la ve a ella recostada sobre el hombro de el disfrutando de una noche romántica. Ahora ambos mediante sus historias de Instagram hicieron una importante revelación sobre su futuro.

Con una remera blanca y encapuchado con un buso, él hizo una story donde anunció que está preparando un tema con Brenda: "Y se viene un tema con mi amorcito" y arrobó a su novia. A los pocos minutos ella replicó la historia en en las suyas y todos sus fans se emocionaron y comenzaron a preguntarle de que se trata el nuevo tema.

Hace unos días Brenda ya había anunciado que iban a comenzar a salir sus primeras canciones en diferentes posteos que subió luego de la llegada del nuevo año, mientras que él se encuentra al igual que ella trabajando en su música. Ahora habrá que esperar para ver de que se trata su trabajo juntos.

¿Brenda Asnicar es cleptómana? su extraño posteo...

En los últimos días compartió una historia de Instagram que su más de un millón de seguidores no supieron comprender ya que ella no lo aclaro. La novia de "el Duki" investigo mediante google un trastorno que tienen algunas personas y sus fans no entendieron y lo padecer ella misma o le sucede con personas que conoce.

Asnicar buscó la palabra "Cleptomanía" y en el resumen de su búsqueda pareció la definición: "Trastorno de control de los impulsos que provoca necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas de la cleptomanía, pero los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos de control de impulsos. Ocurre con más frecuencia en las mujeres".

Si bien la búsqueda de conocimiento en todas las personas es más que válida, no queda claro si Brenda sufre de este trastorno o lo padece cada vez que alguien la visita en su casa. El posteo fue desconcertante y a nadie le quedó claro. Ahora por lo que afirma la búsqueda sobre las mujeres, al parecer Asnicar hace referencia a ella. ¿Nos dará más pistas?