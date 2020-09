Daniel Ambrosino se fue de Intrusos: conocé los verdaderos motivos de su renuncia

Daniel Ambrosino anunció su sorpresiva salida de Intrusos. Con un mensaje en redes sociales, el periodista se despidió del ciclo que conduce Jorge Rial, tras veinte años.

“Quiero que sepan que fueron 20 años de alegrías, otras no tanto. Vivimos amores, separaciones, nacimientos, seres queridos que se fueron de gira, peleas y todo lo que se imaginan”, dijo en sus redes sociales. “Sólo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero”, agregó.

Luego de esta intempestiva renuncia, que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, Ambrosino explicó cuáles fueron las verdaderas causas de su partida. "No hay un punto especifico. No hay algo puntual. Ciclos que se cumplen. Historias que cerrar. Necesidades de avanzar. Volar. Soltar. No sé, es todo muy movilizante. Hoy todo es posible. Todo es incierto. Anoche me dormí con una sonrisa y una lágrima. Pero en paz conmigo y con todos”, dijo en Infobae.

Después reveló también cuál fue la charla que mantuvo con Rial cuando le comunicó su decisión. “Lo llamé. Le dije que necesitaba contarle algo, que no sabía cómo empezar -explicó el periodista-. Y lo dije como me salió: rápido y corto. Casi ni recuerdo. Se me quebraba la voz. Me habló lindo y contenedor. Y seguiremos hablando", relató.