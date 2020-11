Dolli Irigoyen y un contundente descargo sobre los rumores de trampa en Masterchef

Como suplente estrella de Germán Martitegui, Dolli Irigoyen se ha convertido en una de las jurados más duras de Masterchef. Ahora, se refirió a varios de los rumores que rondan en torno al programa e incluso se animó a hablar de algunos de los participantes.

La cocinera destacó que “Claudia (Villafañe) por ahí hace cosas sencillas pero las hace muy bien. (Rocío) Marengo puede llegar a ser una revelación al igual que Analía Franchín, que se queja, se distrae y pierde el hilo pero a partir del pasar de los programas van a ir progresando mucho”.

Sobre las versiones que indican que La Griega no cocina, Dolli Irigoyen fue contundente: “Vicky Xipolitakis es un personaje, y ella es así, pero la vi muy prolija cocinando, no tiene un lío en la mesada y aparentemente estuvo rico lo que logró. Si le dieron un reconocimiento es porque hace bien las cosas, el jurado es muy serio”, sostuvo sobre Masterchef en diálogo con La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

Por último, Dolli Irigoyen se refirió a ser jurado permanente de Masterchef y dijo que “a mí me parece que yo soy muy mayor para ser jurado. Pero dejémoslo ahí”, cerró.