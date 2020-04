El desconsuelo de Guillermo Andino tras la muerte de un joven por Coronavirus

Myriam Chamorro, una argentina cuyo hijo murió víctima de la pandemia en España, fue entrevistada por Guillermo Andino, que no pudo ocultar su desconsuelo mientras la mujer le relataba su dura historia.

"Es un día difícil hoy porque ayer lo cremaron, estamos muy shockeados porque hace una semana que se murió, él iba a un centro de día para chicos con discapacidades mentales. Se contagió en el colegio, en cuatro días se murieron dos chicos y el segundo fue mi hijo", contó Chamorro.

"Se lo devoró la enfermedad, lo que tengo claro es que ustedes todavía están a tiempo de parar esta pandemia. A nosotros no nos dejaban entrar a ver a nuestro hijo mientras estaba internado y en ese momento viendo cómo estaba mi hijo me di cuenta que era positivo, nadie me lo había comunicado", se lamentó la mujer, que agregó: "Me ha tocado lucharla un montón, me tocó hacer frente a mí con él, para mí la vida siempre fue muy cuesta arriba. Y ahora frente a lo que viví no me puedo callar, la gente me dice tenés que hacer tu duelo, mi duelo es que mi hijo permanezca vivo".

Fue entonces que Guillermo Andino no pudo seguir escondiendo su tristeza: "Te soy sincero, gracias por esta lección de vida que nos contaste y si pudiera te abrazaría y te diría gracias", la despidió Andino con lágrimas en los ojos.

Una vez finalizada la nota, Pía Shaw quiso saber sobre la emoción de su compañero y allí Andino sostuvo: "Fue la vida de esta mujer que me conmovió, que nos cuenta que su hijo nació con parálisis cerebral y me quedo con la pelea de Myriam. Conmueve el hecho de pacientes que entran y no pueden despedirse de sus familiares. En cada drama, en cada cola que vemos en un banco cuando te decimos que te quedes en casa, porque uno es uno y sus circunstancias", cerró muy angustiado.