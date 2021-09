El desgarrador relato de Sol Pérez sobre la muerte de su abuela: "Llamé al hombre que la asesinó"

Sol Pérez revivió el doloroso momento en el que perdió a su abuela, quien falleció por un accidente automovilístico en 2016.

Según contó la panelista de Nosotros a la mañana, la mujer fue embestida por un conductor que pasó en rojo y ella misma decidió llamarlo por teléfono para que le de una explicación.

“Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, reveló Sol Pérez en el programa.

“Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación", dijo visiblemente conmovida.

Sol Pérez recordó la pérdida de su abuela

Tiempo atrás, Sol Pérez se animó a hablar por primera vez en la pantalla chica de esta desgracia familiar en la que dio detalles de lo sucedido.

"Mi abuela fue a hacerse un examen al Hospital Bocalandro y se tomó el colectivo para ir, era a la mañana muy temprano. Ella bajó del colectivo, cruzó la calle y un auto que pasaba en rojo la atropelló y nunca paró", comenzó Sol.

La persona no sólo huyó en el momento sino que también no recibió el castigo necesario y lo dejaron libre. "Me agarró una parálisis en la cara, realmente estuve muy mal. No puedo entender cómo a una persona que atropella a otra no le cambie nada en la vida, cuando a la familia de la persona a la que atropellaron le cambia todo", disparó sobre cómo atrevesó el duelo.

AM