Conocé la cartera de medio millón de pesos que Diego le regaló a Yanina Latorre

Yanina Latorre está en Miami de vacaciones y además aprovechó la ocasión para vacunarse contra el Coronavirus. También junto ala familia, la panelista disfruta de días de compras y playa.

Entre esos días de descaso la familia visita los locales de grandes marcas, allí Yanina Latorre se enamoró de un pequeño y costoso accesorio de la icónica firma de Louis Vuitton.

“¿Me regalías la carterita esa? Dale, decime que sí”, dijo Yanina Latorre a Diego Latorre en uno de sus tantos videos.

A lo que el ex futbolista le contestó: “Este es el último negocio antes de irnos y ya están ahí, apostadas. ¿Por qué? ¿Regalartelo? No, no. Bueno, dejámelo pensar”.

Tiempo más tarde, según la revista Paparazzi, pudieron constatar que Yanina Latorre logró su cometido: su marido le compró la cartera de Louis Vuitton de la línea Utility Crossbody.

La pieza de diseñador cuesta alrededor de 2.950 dólares: aproximadamente 472.000 pesos. El bolso deportivo Utility Crossbody está confeccionado en piel de becerro con asa superior y tiradores de cremallera en el mismo cuero.

Martín Baclini contó por qué Yanina Latorre le mostró sus partes íntimas

En el marco de un juego de preguntas y respuestas en el programa Hay que ver, Martín Baclini confesó que saldría con Yanina Latorre y reveló que la panelista de LAM le mostró sus partes íntimas.

"Saldría con Yanina", arrancó entre risas. "La llevaría a Rosario, a una isla. Para que no me vea nadie, me voy a una isla. ¿Si me gusta? En realidad en televisión hay que ser rápido y respondo”, agregó.

Tras la confesión, Fernanda Iglesias le preguntó a Baclini por las versiones que indicaban que Yanina le mostró las lolas al empresario. Sin tapujos, el ex de Cinthia Fernández confirmó el rumor.

“Es verdad. Lo contó ella. Se pensó que me gustaban los hombres. Yo estaba con un amigo y me dice: "Ay, me hice esto". A lo que enseguida mi amigo le contesta: "No, pará, que a éste le encantan las mujeres". No sabía dónde meterse”, reveló Baclini.

Tras el juego, Martín Baclini habló del emotivo reencuentro con las hijas de Cinthia: “Fui a ver a las nenas. Estoy disfrutando del amor de esa familia que me recibe con tanto amor cada vez que nos vemos“.