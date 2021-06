Yanina Latorre se fue de boca en un vivo y contó un detalle sobre la salud de Diego

Yanina Latorre decidió realizar un vivo de Instagram, allí contó cómo fueron sus días en Estados Unidos y aprovechó el momento para revelar algunos detalles desconocidos de su familiares.

En dicho live de Instagram, se puede ver como ella y sus amigos se divertían tomando algo, por lo que la mediática vio la oportunidad de revelar quién era el que más había ingerido alcohol, que en este caso, fue su marido Diego Latorre.

En medio de la transmisión junto a Lizardo Ponce, el comentarista apareció con una copa de vino y Yanina disparó sin filtro: “Está en pedo mal” y, por el comentario del influencer sobre su bronceado, la "angelita" disparó: “Diego es anoréxico y toma sol todo el día”.

Por el momento, algunos afirman que fue en tono de broma, es más se lo escuchó decir a Latorre: "Es mentira Lizardo".

Conocé la cartera de medio millón de pesos que Diego le regaló a Yanina Latorre

Yanina Latorre está en Miami de vacaciones y además aprovechó la ocasión para vacunarse contra el Coronavirus. También junto ala familia, la panelista disfruta de días de compras y playa.

Entre esos días de descaso la familia visita los locales de grandes marcas, allí Yanina Latorre se enamoró de un pequeño y costoso accesorio de la icónica firma de Louis Vuitton.

Yanina y Diego Latorre en Miami.

“¿Me regalías la carterita esa? Dale, decime que sí”, dijo Yanina Latorre a Diego Latorre en uno de sus tantos videos.

A lo que el ex futbolista le contestó: “Este es el último negocio antes de irnos y ya están ahí, apostadas. ¿Por qué? ¿Regalartelo? No, no. Bueno, dejámelo pensar”.

Tiempo más tarde, según la revista Paparazzi, pudieron constatar que Yanina Latorre logró su cometido: su marido le compró la cartera de Louis Vuitton de la línea Utility Crossbody.

La pieza de diseñador cuesta alrededor de 2.950 dólares: aproximadamente 472.000 pesos. El bolso deportivo Utility Crossbody está confeccionado en piel de becerro con asa superior y tiradores de cremallera en el mismo cuero.