El duro relato de Marcela Baños: "Me sentí ultrajada"

Marcela Baños reveló en el aire de Intrusos el mal momento que pasó cuando descubrió que le hackearon el celular.

Al borde del llanto, la panelista del programa de América confesó estar "viviendo una pesadilla" por este delito cibernético. “Me sentí nuevamente ultrajada. Es tremendo lo que me pasó. Me sentí sola, desnuda y en la selva. Esta gente llama a un lugar y hace con vos lo que quieran. Le puede pasar a cualquiera. Somos nada”, contó.

La conductora de Pasión de Sábado contó que se dio cuenta de este hackeo cuando no pudo ingresar a sus redes sociales. Además, contó que los ciberdelincuentes subieron un video de un músico de la movida tropical. “Es gente que yo no conozco. Me cambiaron la foto y pusieron la foto del cantante. Por eso no sabía si era una interna de la cumbia. Llamé a medio mundo y me contaron que los chicos están en Holanda", dijo Marcela Baños en pleno aire de Intrusos.

“Le vulneraron la seguridad a la empresa telefónica. Llamaron le dieron todos mis datos. Sabían mi número de DNI, con qué banco operaba. Sabían todo", agregó luego.

Marcela Baños reveló que hackearon su celular.