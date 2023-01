Delfina Gerez Bosco fue la protagonista de un tremendo escándalo en El hotel de los famosos por su relación con Martín Coggi, uno de sus compañeros.

La ex bañera de Marley mantuvo un vínculo con el participante pero su relación provocó la furia de Fernando Beni, su marido. "Soy un cornudo más en la viña del Señor", había expresado el hombre una vez que trascendió la relación de Delfina.

Lo cierto es que Juan Etchegoyen reveló cómo está Gerez Bosco en medio del escándalo.

Delfina Gerez Bosco.

“Entré al Hotel separada, distanciada o con un impasse, llamalo como quieras, y no se lo había dicho a nadie porque no suelo hablar de mi vida”, fue la frase que reprodujo el periodista. “Cuando se termine El hotel de los famosos hablaremos, lo único que te puedo decir es que Martín es divino, es muy bueno y que algunas cosas pasaron”, tiró.

Martín Coggi.

Quién es Delfina Gerez Bosco, participante de El hotel de los famosos

Delfina Gerez Bosco supo ganarse el cariño de la gente gracias a su carisma durante su participación en el programa El Muro Infernal que se emitía por Telefe.

En 2020 llegó una noticia que le sacudió la vida: le habían encontrado un tumor de 750 gramos en la zona abdominal y tuvieron que extirpárselo de forma inmediata. Fue el proceso de recuperación lo que la alejó de la TV.

“Era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos. Me molestaba para ir al baño, me presionaba la vejiga”, explicó.