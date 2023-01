El Hotel De Los Famosos 2: quién es Emiliano Rella, el actor que se ofreció como donante para Rocío Marengo

El Hotel De Los Famosos 2 abrió sus puertas el lunes 9 de enero y sus participantes ingresaron dispuestos a jugar. Entre ellos se encuentra Emiliano Rella, un actor y conductor argentino que declaró ingresar al predio de lujo para divertirse y buscar el gran premio final.

Cómo es la trayectoria de Emiliano Rella, el jugador que se suma a El Hotel De Los Famosos 2

Los primeros pasos de Emiliano Rella en la pantalla chica fueron siendo parte de los elencos de Aprender a volar, Frecuencia 04 y Rincón de luz. También estuvo al frente de El diario de Operación Triunfo, El podio de la TV, Jugados por amor y Call TV.

EMILIANO RELLA SE SUMÓ A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Uno de sus últimos trabajos fue como presentador de Vivo para vos (elnueve). En el 2018 abrió un local de empandas y durante la cuarentena del 2020 éste fue su principal fuente de ingresos dado que sus trabajos en el mundo artístico no estaban desarrollándose.

En la actualidad, se configura como participante de El Hotel De Los Famosos 2 y va por los 15 millones de pesos.

La reacción de Rocío Marengo cuando Emiliano Rella se ofreció a donarle esperma en el primer programa de El Hotel De Los Famosos 2

En el ingreso al hotel, Pampita y el Chino Leunis le recordaron a Rocío Marengo que ya tiene un “master en realities” “¿Y el corazón está preparado para encontrar el amor en el hotel?”, quiso saber Pampita. “Una no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, lo tiene que dejar fluir”, dijo Rocío, que hace poco anunció que estaba separada “definitivamente” del hermano de Ricardo Fort.

“Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya (mi esposa) María Gabriela me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hijo”, le advirtió Fernando Carrillo, inesperadamente. “Raro Carillo. Lo habló con su mujer. Yo no descarto nada”, opinó ella en un corte de edición.

Tras esta revelación, Emiliano Rella contó que le gustaba hacer mate a sus compañeros y cuando Rocío le preguntó si dulce o amargo, él explicó que empezaba con dulce, pero lo iba dejando perder el sabor.

Al ver que ambos consideraban matizar la bebida con edulcorante y un poquito de café, el actor decretó “coincidencia”. “Mirá, tres espermas ya tenemos”, lanzó el actor. “De repente la gente se postula para donar esperma. Es muy raro, pero bueno, lo voy a tener en cuenta”, agregó Rocío Marengo en su primer día de El Hotel De Los Famosos 2.