El hotel de los famosos es uno de los éxitos de la televisión y la gran sorpresa de Canal Trece.

Pero el programa atraviesa sus instancias finales y queda poco para el gran desenlace. Sin embargo, desde la producción planean estirar este éxito el mayor tiempo posible y la emisora está pensando la estrategia para poder hacerlo.

Según informaron desde La Pavada de Crónica, las grabaciones de El hotel de los famosos se extenderán hasta el 9 de junio. Antes estaban planeadas hasta el 31 de mayo, pero se prolongaron a esa fecha debido a sus buenos números en rating.

El hotel de los famosos: cuándo es la final del reality

Pampita, la conductora del ciclo, pidió cortar en esa fecha debido a las vacaciones familiares que ya tenía planeadas. Por lo tanto, el final de El hotel de los famosos se emitirá hasta inicios de julio.

Más allá de este final, desde Boxfish están pensando en una segunda temporada del ciclo que competirá directamente con Gran Hermano que se emitirá por Telefe bajo la producción de Kuarzo.

Pampita se tomará vacaciones en junio y retomará sus grabaciones un mes después.

Revelan el pacto secreto de dos participantes de El hotel de los famosos

El hotel de los famosos se convirtió también en un verdadero culebrón. Las historias dentro del ciclo provocan una fuerte reacción de los seguidores del programa además de comentarios sobre las estrategias que se tejen en el ciclo.

Uno de los fuertes dentro de El hotel de los famosos es la pareja de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, quienes coparon la atención desde el inicio.

Aseguran que Chanchi Estévez y Sabrina Carballo hicieron un pacto en El hotel de los famosos.

Pero Leo García fue quien reveló cuál fue el pacto secreto de la actriz y el ex futbolista. . "Me pasaron que Chanchi habría hecho un pacto, adentro del hotel, con Sabrina, que si ganaba cualquiera de los dos se repartían el premio mitad cada uno", contó el ex participante en Intrusos.