El hotel de los famosos: el mensaje de Locho Loccisano a Majo Martino en medio de rumores de romance

Locho Loccisano y Majo Martino mantienen una estrecha amistad que se reforzó después de su salida de El hotel de los famosos.

Aunque la periodista negó el romance, las señales aparecen en redes sociales y las coincidencias indican que hay algo más entre ellos.

Esta vez, Locho Loccisano compartió un mensaje para la morocha en su cuenta de Instagram que generó la rápida reacción de los fans. Majo compartió una imagen en su feed y el participante no lo dejó pasar y acompañó ese post con un emoji de corazón. "Te quiero Locho", respondió ella al halago.

Sobre la posibilidad de romance con el joven, Majo Martino fue clara y aseguró que son sólo amigos. “No estamos saliendo, pero podemos comer, podemos ver el programa, podemos charlar... Pero de ahí a salir, es un montón. Seguimos el vínculo de amistad que tuvimos adentro del Hotel. Lo quiero un montón, sé que él me quiere... Y es eso, nada más”, aclaró en LAM.

Locho Loccisano celebró su cumpleaños después de su paso por El hotel de los famosos. A pesar de que su salida aún no salió al aire, el participante decidió reunir a un grupo reducido de amigos y familiares y también incluyó a algunos de sus ex compañeros.

Según fotos que circularon en redes sociales, Majo Martino, Matilda Blanco, Walter Queijeiro, Lissa Vera, Nicolás Maiques y Pato Galván fueron algunos de los invitados de lujo. Emily Lucius, Martín Salwe, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez no estuvieron en la selecta lista.

