El hotel de los famosos: el motivo por el que Emily Lucius miente con su edad

Emily Lucius es una de las nuevas figuras que se sumó a El hotel de los famosos. Pero en el historial de la influencer hay un detalle que no pasó desapercibido por sus fanáticos y un misterio a resolver.

La hermana de Belu Lucius celebra esta especial fecha pero sin hacer mención a la cantidad de años por eso, en cada publicación sobre este día, el número es distinto.

Este detalle fue descubierto hace un tiempo por una usuaria de Twitter en la que mostró todas las fotos de los festejos de Emily Lucius en los que no seguía un orden cronológico. En este sentido, la morocha aclaró cuál es el motivo por el que no quiere revelar su edad.

Una usuaria de Twitter mandó al frente a Emily Lucius en 2020.

"Porque sino uno se queda en ‘uy no, tengo 23 todavía no me recibí, no tengo novio, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero sigo haciendo deportes, no sé qué estudiar’ ¡No! Tenés 23 y tenés lo que sientas vos, no lo que imponga la sociedad”, aclaró tiempo atrás en una entrevista.

"No lo voy a decir. Hace un montón que vengo con el tema de la edad. Yo me siento de 25”, siguió.

Qué dijeron los participantes de El hotel de los famosos cuando ingresó Emily Lucius

Emily Lucius fue una de las últimas incorporaciones en El hotel de los famosos y sus compañeros le dieron una curiosa bienvenida.

“Bienvenida a la cárcel”, le dijo Locho Loccisano al ingresar al reality. Emily aseguró no tener estrategias para el certamen pero aseguró que está dispuesta a ganar. “Se qué hay mucha estrategia, muchos grupitos formados, mucha ‘familia’, pero yo voy a entrar sin estrategia, esa es la estrategia, no tenerla”, dijo en el comienzo.

“Estoy sin celular, sin tarjetas, sin plata, estoy para divertirme, para ser quien soy, y quiero ganar”, agregó.

Emily Lucius.