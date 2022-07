El hotel de los famosos: quién es el primer finalista del reality

El hotel de los famosos está llegando a su final y Martín Salwe ya fue el triunfador en esta última etapa.

A pesar de que en redes sociales lo dan como ganador, la información sobre cómo será el desenlace aún es un misterio para los seguidores.

El locutor se enfrentó en su duelo a Lissa Vera, Walter Queijeiro y Alex Caniggia. “Martín, felicitaciones, sos el primer duelista de la gran final del Hotel, estás realmente a un paso de los diez millones de pesos”, dijo el Chino Leunis en el programa.

Martín Salwe, el primer finalista de El hotel de los famosos.

“Es poco creíble, pero te juro que yo pensé todo esto antes de conocer el hotel, antes de conocer el predio de Cañuelas. Desde que me convocaron, desde ese día, que agradecí, dije bueno, lo empiezo a trabajar”, dijo Martín Salwe en este especial momento.

Las versiones en redes sociales aseguran que Alex Caniggia es el segundo finalista.

Como ya circuló, la final de El hotel de los famosos será también con Alex Caniggia. A pesar del spoiler en redes sociales, algunos aseguran que hay dos programas grabados, con dos ganadores, para evitar filtraciones.

El enojo de los ex participantes con El hotel de los famosos

Antes de la gran final, también se reveló cuál es el enojo de los ex integrantes de El Hotel de los famosos.

Esta vez, el disgusto de estas figuras tiene que ver con el premio del ciclo, que no incluye al subcampeón. "Cuando digo que está todo mal entre las partes es por los premios es porque hay enojo, el ganador se va a llevar 10 millones de pesos y están enojados porque el segundo no se lleva nada, lo que sostienen es ¿vale lo mismo salir segundo que salir último?”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

"Me hablaron algunos integrantes de papelón, ni una bicicleta nos dan. Pude hablar con diferentes personas del certamen y este tema los tiene mal, me hablaron de bochorno, no nos dan nada", agregó.