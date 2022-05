El Polaco y Barby Silenzi, en crisis: revelan detalles de la nueva separación

El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una nueva crisis. El detalle que despertó rumores de ruptura fue la sorpresiva cancelación del músico de uno de sus shows.

El músico anunció que suspendía uno de sus recitales y aseguró que se debía a "problemas personales". Lo cierto es que este post fue el indicio para que en Socios del espectáculo confirmen la separación con la bailarina.

“Están distanciados. Al día de hoy no se están hablando ya hace unos días. Hablé con Barby, que me contestó como siempre, pero me dice ‘no sé, háblalo con él”’, dijo Paula Varela en el programa.

El Polaco y Barby Silenzi, en crisis.

Las imágenes que compartió Barby Silenzi durante el fin de semana la mostraron en salidas con amigas, sin la presencia de El Polaco que el viernes estrenó nuevo programa en América, De gira con El Polaco.

Según contaron en Socios del espectáculo, la bailarina no vive con él en su casa de Hudson, sino que está instalada en su departamento de Palermo con sus hijas Abril y Elena.

Valeria Aquino, ¿la causante de la crisis de El Polaco y Barby?

Días atrás, Barby Silenzi y Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco, se enfrentaron en Intrusos con acusaciones cruzadas.

La mamá de Alma, la segunda hija del músico, acusó a la bailarina de mantener un trato diferencial con su pequeña y Barby asegura que ella le hace llamadas desubicadas a su pareja.

“Todavía no superó que está separada de El Polaco hace mucho tiempo y se toma atribuciones como si fuera ella la mujer y no es nada...”, dijo Barby en ese momento.

Valeria Aquino acusó a El Polaco de llamarla por teléfono.

“Hubo un destrato con Alma. Fue así. En pandemia festejamos el cumpleaños de Almita en la casa del papá, cosa que a ella no le gustó nada. Y al llegar a la fiesta se encerró en la habitación”, contó Aquino sobre este vínculo pero mandó al frente a El Polaco y aseguró que él sigue escribiéndole.

“No necesito llamarlo para nada porque él me llama solo. Que no se olvide. Embarazada de la bebé, él me hacía reclamos cuando yo andaba o era amiga del Kun (Agüero). No se bancaba que anduviera con una figura más reconocida que él. Le tocó el ego...”, disparó.