Sol Pérez habló de la trágica muerte de su abuela: “Nunca se supo nada”

Sol Pérez es una de las modelos que más prioriza a su familia al momento de destacar los roles de sus seres queridos en su vida. Ella logró convertirse en un ícono de la televisión argentina, no solo por su excentricismo fashionista y su capacidad para llamar la atención en los presentes. Su belleza y carisma la posicionó como una de las más queridas en las redes sociales, y la ayudó a construir su circulo soñado. Sin embargo, sigue recordando con dolor y mucho amor a su abuela Norma, quien murió trágicamente en un accidente.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez recordó la trágica muerte de su abuela: “Nunca se supo nada”

Sol Pérez hizo crecer su carrera en el mundo del modelaje y la conducción en la televisión argentina. Con Gran Hermano, se posicionó entre los panelistas que cubren todas las ediciones y nunca falta. Sin embargo, su vida cambió inesperadamente con el nacimiento de su bebé Marco. El romance de ella y Guido Mazzoni dio fruto a un hermoso niño, que hoy creó la familia que ella siempre soñó. En todo momento, comparte en sus redes sociales los mejores momentos y los pasos que el pequeño va dando junto a sus papás.

Sol Pérez y su hijo Marco

Desde que los usuarios la coronaron como una de las modelos más queridas, ella no duda en darle un lugar en su vida a su familia y a todo lo vivido con ellos. Por eso, en una entrevista en Infobae con Mariano Iúdica, volvió a recordar a su abuela Norma, quien murió en un trágico accidente. "Lo tengo súper trabajado. Por eso ahora comparto de otra manera con la gente. Mi abuela murió en junio 2016. La atropelló un auto, justo enfrente del hospital Bocalandro, y nunca se supo nada", expresó la modelo.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco

De esta manera, reveló que le gustaría volver a algunos de los momentos que pasó con ella, como esa ultima noche juntas o algunas de las reuniones que tenían. "Tengo un audio de mi abuela que no lo escucho nunca porque me da mucha tristeza... Pero también me da felicidad", contó en la entrevista. Sin embargo, este suceso no solo la golpeó desde lo sentimental. Sol contó que vivió un problema de salud grave, que tuvo como causa toda la tristeza de la muerte de su abuela.

El recuerdo de Sol Pérez a su abuela

"Cuando pasó, me agarró una parálisis en la cara, algo que nadie lo sabe. Creo que por el estrés, por todo lo que había pasado. Fue de un momento para el otro y me quedó la cara como tirada para abajo. No podía reírme", reveló en la entrevista de Mi Cielo. Es por eso que, hoy en día, Sol Pérez no duda en vivir todo con su familia y disfrutar cada momento. Con el amor de Guido Mazzoni y su hijo Marco, logró construir eso que tanto deseo, y aseguró que su abuela estaría orgullosa de hasta dónde llegó.

A.E