El Pollo Álvarez y Sandra Borghi aislados: ¿cómo será el futuro de "Nosotros a la mañana"?

El Trece vive horas de incertidumbre con el positivo de Sandra Borghi y la espera del resultado del Pollo Álvarez, que permanece aislado en su casa. Tras la baja de los conductores de "Nosotros a la mañana", el canal convocó a Laurita Fernández para ponerse al frente del matutino del canal, tal como lo confirmó @mundofamososok.

La conductora de "El Club de las Divorciadas" tomará el lugar de los conductores del programa hasta, por lo menos, el martes, día en que Álvarez sabrá si su hisopada da o no positivo.

Laurita Fernández tomará el lugar del Pollo Álvarez aislado por el positivo de Sandra Borghi.

"Nosotros a la Mañana" volvió a la grilla de El Trece tras el abrupto final del programa de Mariana Fabbiani, que no logró las mediciones esperadas. Por su parte, Laurita contínua al frente de "El Club de las Divorciadas", a pesar de los rumores que hablan de que el programa llegará pronto a su fin.

“La verdad es que no me dijeron nada. Es difícil el horario, no es por justificar absolutamente nada, lo sabíamos desde el día uno. Venía siendo difícil antes de que estemos nosotros y lo sigue siendo ahora”, dijo la conductora.

Polémica en "El club de las divorciadas": la pelea de Laurita Fernández y Alessandra Rampolla

Al inicio de El club de las divorciadas, Laurita Fernández fue protagonista del primer escándalo con una de sus compañeras, Alessandra Rampolla. Según trascendió, el conflicto empezó porque Alessandra se enojó cuando Laurita "no le dio bien el pie".

Lo cierto es que, tras este conflicto, la producción solicitó una reunión interna en la que acordaron algunas reglas de convivencia. Tal como informó Paparazzi, en la reunión "se dijeron de todo".

"La producción le avisó a Rampolla que al conductor nunca se lo deja mal parado al aire, y que si tiene algo que decirle a Laurita lo haga cuando se apagan las cámaras", dijeron desde la publicación.

Luego, Alessandra Rampolla decidió renunciar al ciclo por otros compromisos laborales.