Pampita y Benjamín Vicuña tienen una muy buena relación por el bien de los hijos que tienen en común y que fueron fruto del vínculo amoroso que mantuvieron hasta hace años atrás. En un contexto en el que la modelo se acaba de separar de Roberto García Moritán, ‘Socios del espectáculo’ le preguntó al respecto y prefirió no hablar del tema.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña reveló su postura en la separación de Pampita y Roberto García Moritán: qué dijo

Benjamín Vicuña, que actualmente se encuentra en pareja, está con muchos compromisos laborales relacionados a la actuación. Entre uno de los recientes éxitos se encuentra ‘Envidiosa’, serie que se puede ver en Netflix y que es todo un éxito. En este marco, desde 'Socios del espectáculo' le preguntaron por su actividad con respecto al trabajo, su nueva novia, que es Anita Espasandín, y la separación de Pampita con Roberto García Moritán.

“Hay muchas cositas, así que estoy contento. Muy feliz por lo que está pasando con los proyectos y con el laburo”, comenzó diciendo el ex compañero de vida de la China Suárez. Por otro lado, se refirió a cómo vive su actual vínculo amoroso: “Todo muy bien. No me gusta hablar mucho de eso, ya les comenté. Pero todo increíble. Nos acompañamos, por supuesto. Es una mujer muy linda, mágica. No me gusta mandarle recados por la tele, pero ya lo sabe”.

La última pregunta que le realizó la cronista de ‘Socios del espectáculo’ tiene que ver con cómo se siente cuando le consultan acerca de la separación de Pampita y Roberto García Moritán. “Es la mamá de mis hijos. Por supuesto no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio, respondo porque ustedes me bancan y acompañan, etcétera, pero ustedes también ponganse en mi lugar”, sentenció Benjamín Vicuña en cuanto a hablar de la desvinculación amorosa de su expareja. La movilera insistió y le consultó sobre si pudo hablar la modelo en los últimos días y el actor chileno contestó de manera cordial: “No, es lo que te acabo de decir. Un besito y muchas gracias”.

Pampita y Roberto García Moritán.

La salida de Benjamín Vicuña con sus hijos en medio de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Benjamín Vicuña tendrá un vínculo de por vida con Pampita por los hijos que tienen en común. Es por eso que en medio de la controversial ruptura amorosa de su expareja con Roberto García Moritán, el novio de Anita Espasandín aprovechó para pasar un buen rato con dos de sus hijos.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

El actor chileno estuvo viendo el partido de River Plate ante Talleres de Córdoba, por la decimosexta jornada de la Liga Profesional del fútbol argentino que se jugó este fin de semana en el Monumental de Núñez. El partido, que tuvo lugar después de la confirmación de separación entre Pampita y Roberto García Moritán, tuvo un resultado adverso para el club del que son hinchas los herederos del chileno pero eso no quita que ambos compartieron un gran momento en familia.

