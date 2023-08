Isabel Luco Morandé es la mamá de Benjamín Vicuña y quien, durante los últimos años, logró tener notoriedad mediática.

La mujer fue señalada como quien puso en el grito en el cielo en el momento de la separación del actor y la China Suárez.

Sin embargo, Isabel Luco Morandé mantiene una excelente relación con sus ex nueras y, durante las últimas horas, compartió un paseo con Pampita.

Pampita junto a Isabel en un paseo por Buenos Aires.

Tiempo atrás, la misma China Suárez subió una foto con ella, dando por hecho que la relación con su ex suegra también es buena. "¿Es verdad que te llevás muy mal con tu ex suegra?" le preguntó un seguidor y la China Suárez no dudó en responder. "Falso. La amo. Siempre fue tan buena conmigo y con mis hijos. Hemos compartido viajes, salidas, todo", contó y compartió una foto junto a ella.

Isabel junto a sus nietos Magnolia y Amancio.

Quién es Isabel Luco Morandé

Isabel Luco Morandé estuvo en pareja con Juan Pablo Vicuña Parot con quien tuvo cuatro hijos: Carolina, María José, Juan Pablo y Benjamín Vicuña.

Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña

La relación se terminó cuando el actor tenía cuatro años y luego, se casó con empresario turco Oussama Aboughazale,quien mantiene un vínculo cercano con Benjamín.

Isabel Luco Morandé dio una entrevista con Cecilia Bolocco tiempo atrás, donde habló de Benjamín Vicuña y su relación con la prensa. "Se han dicho presunciones, que me duelen horrores. Benja no sólo es conmigo él es así con todos. Ha desarrollado una empatía con la vida. Ha sido increíble cómo ha podido levantarse, volver a creer en el amor", disparó.

Benjamín Vicuña y su mamá.

Luego, se refirió a la pérdida de su nieta Blanca y la separación con Pampita. "Después de la pérdida de Blanca hablé con una psiquiatra que me dijo después de una pérdida tan brusca el 80% de las parejas se separan" reveló.