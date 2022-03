Mostraron cómo está Juan Darthés hoy: las imágenes del actor en las playas de Brasil

Juan Darthés sufrió un duro revés este lunes por la tarde cuando la Justicia ordenó continuar con el juicio que inició por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin.

“El juicio vuelve al estado en el que estaba, porque la competencia es federal como decíamos. Es un gran paso y seguimos trabajando para que la justicia sea realmente justicia”, anunció la actriz en sus redes sociales, aliviada por esta decisión.

Es en este marco que contaron en LAM cómo es la vida que lleva el actor en San Pablo, Brasil, donde se exilió después de lo sucedido. En el programa mostraron un video que difundieron en Intrusos donde se lo ve en la playa. "Venía caminando por una de las playas, se metió al agua, salió y se secó", contó De Brito en el programa.

El testimonio de Ana Rosenfeld sobre su relación con Juan Darthés

En este contexto, Ana Rosenfeld contó cómo fue la breve representación a Juan Darthés, cuando tomó el caso por las denuncias que Calu Rivero le hizo cuando grababan Dulce Amor.

"Yo fui víctima de él y de toda su familia. La primera vez que me contacta fue su esposa, María. Ella me dijo que se estaba difamando el nombre de él y que lo estaban involucrando en algo que no se podía probar nunca. Lo que decían era que los besos entre Calu y Darthés eran cada vez más profundos y que eso le había molestado a ella", dijo la abogada en LAM.

"Cuando yo lo llamé el día que me entero que va a ser denunciada por Thelma. Me dijo cosas que nunca conté, pero si me hubiesen llamado a declarar en uno de los juicios yo hubiera estado presente. Porque las palabras que me dijo en ese momento. Las cosas que me dijo las conté en Tribunales", cerró.