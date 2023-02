En LAM mostraron un misterioso video de Tomás Holder, ex Gran Hermano: "¿Qué le pasaba?"

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano y su paso fugaz le provocó algunas polémicas.

El tik toker se alejó de los debates y bajó el perfil aunque continuó con una fuerte actividad en redes sociales. Esta vez desde LAM mostraron una grabación que generó críticas en Twitter.

Desde la cuenta de El ejército de LAM compartieron unas imágenes de Tomás Holder llorando y abrazado a un desconocido muchacho en una fiesta. "¿Qué le pasaba a Holder anoche?" escribieron desde la cuenta lo que generó una serie de críticas.

"Que gente mala en este programa, pretenden sacar del clóset y denunciar gente por conductas propias. Chicos ustedes son homosexuales y escrachan por eso", dijeron los seguidores del programa sin encontrar el sentido de la publicación del video. "No le pasa nada, es un pibe de 20 años disfrutando de una joda", agregaron.

"Está muy fuera de lugar este video. Hay gente que no habla de su sexualidad y no le gusta ni que le pregunten del tema. Entonces?", siguieron.

Tomás Holder contó la enfermedad que padece

Tomás Holder generó comentarios por su aspecto físico que fue cambiando a lo largo del tiempo. Pero detrás de esta figura, el ex hermanito habló de las complicaciones de salud que le puede provocar este tipo de excesos en la actividad física y la obsesión por tener un cuerpo "más torneado".

"Quiero estar más grandote. Toda la gente que está en este deporte sufrimos de vigorexia. Es una enfermedad porque nos vemos al espejo y nos sentimos flacos. Entonces, queremos más y más. Actualmente estoy pesando 110 kilos y me veo chico. Quiero llegar a 140", dijo en una entrevista para Pronto.

Tomás Holder

"Vos me podés decir: '¿Cómo te ves chico si estás gigante?'. Pero no tomamos dimensión porque no podemos ver la realidad de cómo estamos. Mi novia me dice que estoy muy grande ya y a ella no le gusta tanto pero le dije que no me siento lo suficientemente grandote como quisiera. Siento que me falta más y sé que está en mi cabeza. Pero soy consciente de que el día que forme una familia, se termina todo esto. No voy a jugar con estas cosas", disparó.