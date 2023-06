More Rial reapareció en LAM e hizo explosivas declaraciones sobre su actual vínculo con Jorge Rial.

Después del mal momento por su internación en Colombia, la joven aseguró que está distanciada del periodista y reveló cuál fue la primera gran pelea con Jorge.

“Escúchame, yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kampfer”, dijo More Rial sobre la periodista que fue su pareja en 2017.

Luego, agregó: “Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón”, contó.

La interna entre More Rial y Agustina Kämpfer no es nueva y, hace algunos años, la hija de Jorge contó cómo eran sus sentimientos hacia la periodista. “La odio totalmente, al ciento por ciento. Nos llevábamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba”, reveló en 2020 en el ciclo La mañana en casa, de Canal 10 de Uruguay.

Los detalles de la fuerte pelea entre Agustina Kämpfer y More Rial

Años atrás, cuando se reflotó la guerra entre Agustina Kämpfer y More Rial, Yanina Latorre fue quien dio detalles de lo que sucedía cuando la periodista estaba en pareja con el conductor.

“Rial dijo que era chorra en Twitter y después se puso de novio. More Rial le dijo gato con todo su derecho la pobre chica, porque la padeció", contó Latorre en ese momento en LAM.

"La maltrataba, More hizo todo un descargo. Le decía ‘tu hija no me saluda, tu hija me trata mal’. More era una nena, iba al colegio, todos los chicos sufren cuando el padre trae una novia nueva. Uno tiene que tener cierta paciencia, y más cuando sos adulta”, siguió Yanina.

La "angelita" reveló más datos sobre cómo atravesó More Rial este momento. “Se mataban con More. La pasó re mal con ella. Y a partir de eso, es cuando se empieza a llevar mal con el padre. Era una adolescente, que iba al colegio con un montón de quilombos como cualquier chica de esa edad”, concluyó.