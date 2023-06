More Rial estuvo dando distintas notas en los medios luego de que nuevamente revelara que se encuentra distanciada de su padre, Jorge Rial.

En “Socios del Espectáculo”, la mediática dejó en claro que se encuentra distanciada y que tiene un tire y afloje. “Yo soy yo con mi hijo y mis amigos. Ellos son ellos”, comentó More Rial respecto a su familia.

Luego, agregó: “Mi vida es mi vida, su vida es su vida. No se tiene que meter nadie”. Antes de finalizar, la hija del conductor le dejó un consejo luego de su afección cardíaca: “Qué se cuide y que no tome tanto café”, concluyó More Rial.

Las duras palabras de More Rial sobre la maternidad

More Rial compartió con sus seguidores de Instagram un duro descargo respecto a la maternidad y de lo difícil que es criar un hijo sola.

El duro descargo de More Rial

Acompañado de fotos de Francesco, la mediática comenzó escribiendo: “Los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama y lo feliz que es”.

El duro descargo de More Rial

Antes de concluir, More Rial cerró el posteo escribiendo: “Tenemos una hermosa familia de dos, nadie más importa mi chino. Cuesta criar sola a un hijo, pero siempre se puede”, fueron las duras palabras con las que cerró la hija de Jorge Rial.

J.M