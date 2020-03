Eugenia Tobal rompió en llanto al recordar a su mamá

Eugenia Tobal vive un especial momento y, a tres meses del nacimiento de Ema, su primera hija, recordó a su mamá en Cortá por Lozano.

La actriz dio una entrevista vía online donde se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Ofelia, quien falleció hace un mes.

"Yo viví todo el embarazo muy complicado. Mi mamá estuvo este último año complicada, luchándola muchísimo. Fue difícil todo el embarazo", dijo la actriz visiblemente emocionada. "No puedo seguir hablando", dijo.

Luego, contó cómo vive la cuarentena con su niña y su pareja, Francisco García Ibar. "Trato de conectar con lo que sí se puede. Con todo eso que cuando no estamos no podemos hacer. Conectarse con el otro, estar más con uno mismo. Trato de pensar en lo que puedo hacer y tengo que hacer en casa, arreglar cosas. Escribir, ordenar. Igual con la beba mucho más no puedo hacer", admitió.