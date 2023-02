Flor de la V habló después de la aparición de chats con Fede Bal y aprovechó a tirarle un palito a Rial: "No les da la cara"

Flor de la V comenzó Intrusos haciendo referencia a la aparición de chats que confirmaría su romance con Fede Bal.

Además de negar el vínculo, la conductora del ciclo hizo un fuerte descargo en el que resaltó las diferentes agresiones que recibió en su carrera por su identidad trans y que aún persisten.

"Voy a hablar de este tema porque la verdad que estuve pensando en este fin de semana. Hablé con Ana Laura mi productora, y la verdad que tengo como una sensación, un sabor amargo. Hay algo que sucede en el mundo del espectáculo, hace mucho tiempo, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans. En este caso puntual quiero hacer foco en eso, porque me parece que es por ahí la situación. Cuando lo señalan a él, que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen en ese lugar, desde el prejuicio, desde el lugar de lo monstruoso", disparó Flor de la V en su descargo.

"Ahí es donde yo quiero entrar porque me parece que desde que yo debuté, no hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales, se han burlado, bastardeado, disfrutaban hiriéndome. Quizás mucha gente no me conoce pero en esta misma pantalla, me ponían a mi en cámara lenta, enfocándome con un zoom mis genitales, burlándose de mi identidad travesti", agregó ante el silencio de sus compañeros.

Luego, Flor de la V aprovechó la ocasión para disparar un palito a Jorge Rial, quien fue el que habló de las conversaciones subidas de todo. "Después de haber leído estas cosas falsas, que las crearon con la idea de seguir estigmatizando nuestra identidad. Ahora hay mucha gente del otro lado que están en este despertar, que no tengan vergüenza, nunca más, no les voy a dar ese poder, ese poder, no tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser, años me llevó decirlo. A vos que mofaste de burlarte de mi, no les da la cara. Ninguno de los conductores que pasaron por acá les da la cara", siguió.

Qué dijo Jorge Rial sobre los chats de Flor de la V con Fede Bal

Jorge Rial fue uno de los primeros en tirar la bomba sobre los chats de Lourdes Sánchez y Flor de la V.

Una vez que se hicieron virales en redes sociales, Yanina Latorre confirmó que no son verdaderos pero el conductor redobló la apuesta. "Todos los chats son ciertos. Repito, todos los chats son ciertos", escribió contundente en su cuenta de Twitter.

Los nuevos chats de Fede Bal.

Las supuestas conversaciones entre Flor de la V y Fede Bal describían un encuentro sexual entre ellos donde la conductora de Intrusos le pedía que se mantenga en reserva por su marido Pablo. Además, también se filtró la charla con Lourdes Sánchez, con quien estuvo en Bailando en 2019. "Ya veo, le digo que tengo una nota. Hacé gimnasia, no te bañes. Tu transpiración me mata. El olor tan rico que tenías cuando terminábamos de ensayar...", se lee en una de las supuestas charlas que Fede habría tenido con Lourdes.

Jorge Rial opinó picante sobre los supuestos chats de Fede Bal con Lourdes Sánchez y Flor de la V