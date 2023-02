La escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey y los polémicos chats que salieron a la luz siguen dando que hablar.

Luego de que salieran a la luz mensajes del actor con Claudia Albertario y Estefi Berardi, que dan cuenta de encuentros furtivos, también se conocieron otros en donde el actor habría intercambiando un fogoso ida y vuelta con Flor de la V y Lourdes Sánchez.

"Ya veo, le digo que tengo una nota. Hacé gimnasia, no te bañes. Tu transpiración me mata. El olor tan rico que tenías cuando terminábamos de ensayar...", se lee en una de las supuestas charlas que Fede habría tenido con Lourdes.

Ante las dudas y pese a que Yanina Latorre aseguró que estos mensajes eran truchos, debido a que la configuración de inglés a español es distinta a cómo se mostraba en las capturas previas, Jorge Rial salió a decir lo suyo y generó más polémica aún.

"Todos los chats son ciertos. Repito, todos los chats son ciertos", escribió contundente en su cuenta de Twitter.

Laurita Fernández opinó sobre el escándalo de Fede Bal con su ex

En medio de esta situación, muchas ex del hijo de Carmen Barbieri salieron a hablar, pero faltaba la voz de una muy importante: Laurita Fenández.

Entrevistada por "Implacables", la conductora contestó: “Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, cerró contundente.

