El picante cruce entre Lali Espósito y la mamá de Tini Stoessel

La rivalidad entre los fans de Lali Espósito y Tini Stoessel no tiene límite. Pero esta vez, la contienda traspasó a las seguidoras de las artistas y llegó a la familia.

Lo que desató una nueva polémica fue un like que le dio Mariana Stoessel, mamá de Tini, a un fuerte tuit que escribió una de las fanáticas. "Dice Lali Espósito que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, cara dura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad", fue la contundente frase que expresó una de las usuarias y que la mamá de la cantante aprobó con un fav.

Lo cierto es que, al darse cuenta de este "desliz", Mariana pidió disculpas a la cantante mediante las redes sociales. "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender", publicó.

Lali no pasó desapercibido este mensaje y, aunque no le contestó de manera directa, escribió una contundente frase en Twitter que despertó las especulaciones. "Reafirmación: Que bendición los PADRES que me han tocado", expresó.

¿Se viene una nueva guerra?

Reafirmación:Que bendición los PADRES que me han tocado...❤️🙏 — Lali (@lalioficial) November 18, 2019